شاهد.. أياكس يتقدم بثنائية على توتنهام في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

أنهي أياكس الهولندي الشوط الأول متقدمًا على ضيفه توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب يوهان كرويف آرينا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل دي لخت الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف حكيم زياش الهدف الثاني في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول

في الدقيقة الرابعة وصلت الكرة إلى تاديتش انطلق بها حتى حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة صاروخية تصدي لها لوريس حارس توتنهام ببراعة وحولها إلى ركلة

ركنية.

نُفذت الركلة الركنية في الدقيقة الخامسة ووصلت إلى دي لخت مدافع أياكس التي أسكنها مرمي توتنهام بشكل رائع ليسجل بذلك الهدف الأول لفريقه.

بعد ذلك استحوذ أياكس على مجريات اللعب بامتلاكه الكرة في معظم اوقات الشوط الأول.

في الدقيقة 23 شهدت أول هجمات توتنهام حينما مررت الكرة إلى سون هيونج مين الذي سددها أرضية تصدي لها أونانا حارس أياكس بسهولة، ثم أعقبها بثوانٍ هجمة أخري

انتهت عند ايركسن لاعب توتنهام الذي سدد الكرة بقوة لكن اونانا واصل تألقه وتصدي لها.

ومع الدقيقة 30 وصلت الكرة إلى تاديتش لاعب أياكس ثم رواغ مدافع توتنهام داخل منطقة الجزاء اتبعها بتسدية أرضية مرت بجوار القائم الأيمن للوريس حارس توتنهام.

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وفي الدقيقة 36 استلم الكرة حكيم زياش في منتصف ملعب توتنهام في هجمة مرتدة سريعة ثم مررها إلى زميله تاديتش على الجانب الأيسر ثم أرسلها عرضية مرة أخري لزياش الذي بدور سدد الكرة صاروخية سكنت مرمي توتنهام ولم يستطع لوريس من التصدي لها.

ظل أياكس متقدمًا بثنائية حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول.

شاهد.. أهداف المباراة :