شاهد.. حكيم زياش يضيف الهدف الثاني لأياكس أمام توتنهام بدوري أبطال أوروبا

تقدم إياكس الهولندي على نظيره توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب يوهان كرويف آرينا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. على ملعب يوهان كرويف آرينا، ضمن إياب نصف نهائي وسجل حكيم زياش الهدف الثاني لصالح أياكس في الدقيقة 36 بعد تسديدة صاروخية لم يستطع لوريس من التصدي لها. شاهد الفيديو:

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