يورجن كلوب إنجازاته متعددة وعقدته في النهائيات

يعد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، من المدربين الكبار الذين استطاعوا تحقيق الكثير من النجاحات خلال مشوار التدريب، وعلى الرغم من ذلك فإنه يعاني من عقدة واضحة في المباريات النهائية بأي بطولة على الرغم من المستوى المميز الذي يقدمه فريقه، خلال مشوارها.

فبالرغم من خوضه لـ 3 نهائيات أوروبية مختلفة، إلا إنه فشل في الحصول عليها، وبعد تأهل ليفربول بالأمس لنهائي دوري أبطال أوروبا، هل يكون كلوب على أعتاب اللقب الأول أو يواصل سوء حظه في النهائيات ليخسر اللقب الرابع ويعادل رقم الارجنتنين هيكتور كوبر.

نهائي دوري أبطال أوروبا الأول في 2013:

نجح المدرب الألماني في قيادة بورسيا دورتموند إلي نهائي دوري الأبطال في 2013، بعد مسيرة مميزة بالبطولة بدأت بتخطيه مانشستر سيتي واياكس في دور المجموعات والتفوق علي ريال مدريد

في نصف النهائي ليتأهل للنهائي الأوروبي الأول في تاريخه.

والتقى بايرن ميونخ علي ملعب ويمبلي، ولكنه تعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف ليخسر اللقب الأول

نهائي الدوري الأوروبي 2015-2016:

خلال الموسم الأول لكلوب في قيادة ليفربول الإنجليزي، نجح في الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2015 /2016، بعد مسيرة ناجحة في البطولة وبات الريدز مرشح لنيل اللقب.

وفي المباراة النهائية أمام أشبيلية تقدم بهدف حتى نهاية الشوط الأول، ولكن لعنة النهائيات ظهرت في الشوط الثاني ليتلقى ليفربول ثلاثة أهداف، ليخسر اللقب لصالح الفريق الإسباني.

عودة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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بعد غياب ليفربول عن نهائي دوري أبطال أوروبا، عاد الفريق من جديد في الموسم الماضي للمشاركة في المباراة النهائية.

فبعد أن تمكن ليفربول من تخطي بورتو ومانشستر سيتي وروما، بات في مواجهة ريال مدريد في ختام البطولة، ولكن الحظ السيئ واصل ملازمته لكلوب حيث تعرض نجم الفريق محمد صلاح للإصابة ويترك المباراة، بالإضافة لأخطاء كارثية من حارس مرماه كاريوس، لينتهي اللقاء بهزيمة ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم يتوقف سوء حظ يورجن كلوب مع نهائيات دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، بل خلال فترة تواجده في الدوري الألماني والإنجليزي.

كأس ألمانيا:

خلال فترة تواجد كلوب في بروسيا دورتموند خاض مباراتين على ألقاب أمام بايرن ميونخ، الأولى كانت كأس السوبر الألماني وكأس ألمانيا، ولم يتمكن في كلاهما من تحقيق الفوز على الفريق البافاري.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

في موسمه الأول مع ليفربول خاض نهائي كأس رابطة المحترفين، أمام مانشستر سيتي، وتعادل الفريقان خلال الوقت الأصلي والإضافي.

وبالنهاية حسم مانشستر سيتي اللقب لصالجه بركلات الجزاء الترجيحية ليمنح يورجن كلوب فشل في نهائي آخر.

ومع وصول يورجن كلوب لنهائي دوري أبطال أوروبا بالأمس، فإن جماهير ليفربول ما زالت تتخوف من استمرار سوء الحظ في المباريات النهائية.