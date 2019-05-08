شاهد.. أياكس يسجل الهدف الأول أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا

تقدم فريق أياكس الهولندي على نظيره توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب يوهان كرويف آرينا، ضمن إياب نصف نهائي ملعب يوهان كرويف آرينا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسجل دي ليخت الهدف الأول لصالح أياكس في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة وذلك بعدما نفذت ركلة ركنية استقبلها برأسية سكنت مرمي توتنهام. شاهد الهدف :

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