حرص الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق لفريق الأهلي السابق، على التواجد في ملعب يوهان كرويف آرينا لمساندة آياكس أمستردام الهولندي في المواجهة المرتقبة أمام توتنهام الإنجليزي في إياب دوري أبطال أوروبا. وحقق أياكس امستردام الفوز على توتنهام في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال بهدف دون رد على ملعب Advertisements الأخير. وبرغم أن مارتن يول تولي تدريب توتنهام الإنجليزي في التفرة ما بلين 2004 حتى 2007 إلا أنه حرص على مساندة ىياكس أمستردام وتواجد في المدرجات الخاصة بالفريق. الجدير بالذكر أن تولي مارتن يول القيادة الفنية للنادي الأهلي عام 2016.

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