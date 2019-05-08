مدرب الأهلي السابق يتواجد في ملعب مباراة أياكس وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا

حرص الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق لفريق الأهلي السابق، على التواجد في ملعب يوهان كرويف آرينا لمساندة آياكس أمستردام الهولندي في المواجهة المرتقبة أمام توتنهام الإنجليزي في إيابدوري أبطال أوروبا.
وحقق أياكس امستردام الفوز على توتنهام في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال بهدف دون رد على ملعب
وبرغم أن مارتن يول تولي تدريب توتنهام الإنجليزي في التفرة ما بلين 2004 حتى 2007 إلا أنه حرص على مساندة ىياكس أمستردام وتواجد في المدرجات الخاصة بالفريق.
الجدير بالذكر أن تولي مارتن يول القيادة الفنية للنادي الأهلي عام 2016.
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