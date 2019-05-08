الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني لكرة اليد

تعاقد الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، مع المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى بطولة العالم السابعة والعشرين التي تستضيفها مصر يناير ٢٠٢١.

جاء التعاقد مع المدير الفنى الإسبانى الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية المصرية.

ويتولى حاليا المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو منصب المدير الفني لنادى فاردار المقدونى، ووصل بالفريق مؤخرا إلى الدور قبل النهائى لبطولة دورى ابطال اوروبا، وسوف يقود المدير الفنى الجديد تدريبات المنتخب الوطنى بعد انتهاء مبارياته مع الفريق المقدوني بدوري الأبطال.

على أن يحضر الى مصر لقيادة المنتخب ووضع البرنامج التدريبى استعدادا لكأس الامم الأفريقية القادمة المقرر إقامتها فى تونس خلال شهر يناير 2020

مع وضع برنامج عام يضم خطة العمل حتى بطولة العالم للرجال لكرة اليد المقرر اقامتها فى مصر عام 2021.روبرتو جارسيا باروندو هو أحد أبرز المدربين الواعدين على ساحة كرة اليد الأوروبية حاليا وهو أحد خريجى مدرسة المدرب الاسبانى الاسطورى كارلوس باستور و هى نفس مدرسة التدريب و اسلوب اللعب التى عمل بها المدرب السابق للمنتخب الوطنى ديفيد ديفيز.و قد استطاع روبرتو باروندو أن يتغلب على أستاذه الأسبوع الماضى و وصول بفريق فاردار المقدونى الى الدور قبل النهائى لدورى ابطال اوروبا وذلك بعد قيادته الفريق المقدونى بتحقيق العديد من الانتصارات على فرق كبيرة و مدربين كبار فى اوروبا و ذلك رغم رحيل معظم نجومفريق فاردار المقدونى العام الماضى.وكان هناك العديد من العروض للمدرب الإسبانى روبرتو باروندو منها تدريب منتخب روسيا ومنتخب المجر و منتخب بولندا إلا أن إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بدأت المفاوضات بجدية مع روبرتو جارسيا باروندو ونجحت فى التعاقد مع هذا المدرب الواعد.



روبرتو جارسيا باروندو فى سطور :

من مواليد 12 يناير 1980 بالعاصمة الإسبانية مدريد و لعب فى مركز الجناح الأيمن على مدار سنوات بالمنتخب الإسبانى ولعب لاندية بلد الوليد وأديمار ليون و سويداد ريال و اتليتكو مدريد و بيك سجيد المجري قد حقق خلال مسيرته كأس أبطال الكؤوس الأوروبية لكرة اليد مرة واحدة عام 2005 وحقق بدولة الدورى الإسبانى لكرة اليد ثلاث مرات اعوام 2008 و 2009 و 2010 و حقق بطولة كأس إسبانيا لكرة اليد مرتين أعوام 2007 و 2010 و حقق كأس السوبر الإسبانية لكرة اليد مرتين اعوام 2008 و 2011 و حقق دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مرتين اعوام 2008 و 2009 و قد تولى تدريب منتخب مقدونيا للشباب و منتخب الرجال.



