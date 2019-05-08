شاهد.. جون سينا يتفاعل مع إنجاز ليفربول عن طريق محمد صلاح

تفاعل نجم المصارعة الحرة جون سينا، مع إنجاز ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب لصفوفه الدولي المصري محمد صلاح بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتمكن ليفربول من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ريمونتادا تاريخية على برشلونة في نصف نهائي البطولة،بالفوز في مباراة الإياب برباعية نظيفة، ليعوض هزيمة مباراة الذهاب بثلاثية.
ولم يشارك محمد صلاح في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة، في الدوري الإنجليزي، ليتواجد النجم المصري في
ونشر جون سينا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة للنجم محمد صلاح أثناء حضوره المباراة بالأمس.
وكان محمد صلاح ارتدى أثناء مشاهدة المباراة قميص مكتوب عليه "لا تيأس أبدا"، وشهدت لقطة ظهور تواجد النجم المصري بذلك القميص تفاعل من جماهير السوشيال ميديا خاصة بعد فوز ليفربول.
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