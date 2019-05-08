تعرف على نتائج عرض الرو للمصارعة الحرة

أقيم فجر اليوم، عرض الرو الخاص بالمصارعة الحرة والتي تشهد كل أسبوع عرضا جديدا قبل مهرجان "ماني ان ذا بانك".
وبدء العرض بدخول فينس مكمان ثم قاطعه رومان رينز وقال رومان إنه لا يكترث لفينس مكمان أطلاقا وأنه لا يتلقى أي تعليمات منه من الآن وصاعدا وأنهسيتلقى الأوامر من جماهير WWE فقط، وسيحرص على الظهور في عرض الرو بشكل أسبوعي من الآن وصاعدا ثم دخل المصارع دانيال براين وتحدث عن خسارة في مهرجان الرسلمينيا 35 بطولة العالم امام كينجستون درو ماكنتير وتحدث
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