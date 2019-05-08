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تعرف على نتائج عرض الرو للمصارعة الحرة

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أقيم فجر اليوم، عرض الرو الخاص بالمصارعة الحرة والتي تشهد كل أسبوع عرضا جديدا قبل مهرجان "ماني ان ذا بانك".

 

وبدء العرض بدخول فينس مكمان ثم قاطعه رومان رينز وقال رومان إنه لا يكترث لفينس مكمان أطلاقا وأنه لا يتلقى أي تعليمات منه من الآن وصاعدا وأنه

سيتلقى الأوامر من جماهير WWE فقط، وسيحرص على الظهور في عرض الرو بشكل أسبوعي من الآن وصاعدا ثم دخل المصارع دانيال براين وتحدث عن خسارة في مهرجان الرسلمينيا 35 بطولة العالم امام كينجستون درو ماكنتير وتحدث
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عن خسارة في الرسلمينيا وقرار مكمان اعادة المباريات التي تمت في الرسلمينيا حيث قال والذي شهد العديد من المواجهات القوية فريق لوتشا هاوس بارتي -يهزم- فريق ثلاثة مغمورين ريكوشيت -يهزم- روبرت روود لايس ايفانز -تهزم- مصارعة مغمورة فريق ذا فايكنج رايدرز إيفار وإريك -يهزم- فريق كيرت هواكينز وزاك رايدر رومان رينز -يهزم- درو ماكنتير دانيال براين يخسر امام كينجستون.

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