ماوريسيو بوكيتينو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة أياكس

أعلن فريق توتنهام الإنجليزي بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، التشكيل الذي سيخوض مواجهة أياكس الهولندي التي تجمع الفريقين علي ملعب يوهان كرويف ارينا في إياب نصف نهائي علي ملعب يوهان كرويف ارينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وجاء نشكيل توتنهام كالتالي: حراسة المرمى: هوجو لوريس Advertisements الدفاع: توبي آلديرفايرليد، داني روز، كيران تريبير، يان فيرتونخين الوسط: فيكتور وانياما، موسى سيسوكو، كريستيان إريكسن، ديلي آلي الهجوم: هيونج مين سون، لوكاس مورا.

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