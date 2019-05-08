رياضة | أول رد رسمي من الأهلي بشأن رحيل "لاسارتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد رسمي من الأهلي بشأن رحيل "لاسارتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن ما يردده البعض عن رحيل مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتفاوض مع مدير فني آخر هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن "حملة ممنهجة" للتأثير على الجهاز الفني ولاعبيه خلال المرحلة القادمة والحاسمة في تحديد لقب بطل الدوري.

وأضاف أن المدير الفني للأهلي ولاعبيه لديهم الوعي الكافي لمثل هذه الأمور التي تحاول أن تنال من استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات لا تزيد كل منظومة العمل إلا الإصرار والتركيز على بذل جهدها بالكامل للحفاظ على لقب بطولة الدوري.