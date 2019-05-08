رياضة | مدافع الأهلي يقترب من المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي يقترب من المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحمد علاء مدافع فريق النادي الأهلي من الرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

واستقر مدافع الفريق الأحمر على الرحيل بنهاية الموسم الجاري والانضمام إلى فريق المقاولون العرب في ظل خروجه من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

واتفق أحمد علاء مدافع فريق الأحمر مع عماد النحاس المدير الفني للفريق على الانضمام إلى المقاولون العرب والمشاركة مع الفريق بعد خروجه من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي.