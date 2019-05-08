رياضة | الأهلي يكشف حقيقة عرض أزارو الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة عرض أزارو الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات ا لماضية حول تلقي المهاجم المغربي وليد أزارو عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي للإنتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مسؤولو النادي الأهلي أن وليد أزارويريد تأجيل حسم موقفه لما بعد كأس الأمم الإفريقية، خاصة وأن وكيله محمد العاصي في الوقت الحالي يقوم بتسويقه في بعض الدوريات الأوروبية ومنها الدوري الألماني.

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وكان "أزارو" نفى تلقيه أي عروض فرنسية خلال الفترة الماضية للرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل، في الساعات الماضية، وذلك بعد الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام المغربية في الساعات الماضية، تفيد برفض أزارو تمديد عقده مع الأهلي وتلقيه عروض احتراف أوروبية.

وأكد أزارو في حديثه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه لم يتلق أي عروض في الوقت الحالي.