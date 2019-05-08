رياضة | ‏لاعب أياكس يفطر خلال مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏لاعب أياكس يفطر خلال مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المغربي نصير مزراوي لاعب فريق أياكس امستردام الهولندي على الإفطار، خلال مباراة فريقه ضد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكسر نصير مزراوي لاعب أياكس صيامه أثناء اللقاء في منتصف الشوط الأول، حيث رصدته الكاميرات يأخذ بعض الطعام الذي يساعده على مواصلة المباراة.

ويتقدم فريق أياكس على توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف.