رياضة | خبر سار لجماهير ليفربول بشأن صلاح وفيرمينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير ليفربول بشأن صلاح وفيرمينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة ليفربول إيكو، أن الدولي المصري محمد صلاح سيكون جاهزا لقيادة هجوم الفريق، في المباراة المقبلة أمام فريق ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة للبريمير ليج، والمقرر لها الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة:" أن محمد صلاح بات جاهزا للمشاركة مع الفريق، بعدما غاب عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام نيوكاسل.

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وتابعت الصحيفة:" أن فيرمينيو سيغيب عن الفريق في مباراة ولفرهامبتون، مشيرة إلى احتمالية عودة الدولي البرازيلي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فيرمينو غاب عن آخر ثلاث مباريات لليفربول أمام هيدرسفيلد ونيوكاسل بالدوري بجانب مباراة الإياب أمام برشلونة إلا أنه شارك لدقائق في موقعة الذهاب.

ويحتل الريدز المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.