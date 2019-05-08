رياضة | نجم ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن موقف الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، من الاستمرار مع فريقه في الفترة المقبلة.

وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية إن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قد اتخذ قراره بالفعل وهو الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل.

وأوضحت الإذاعة أن زيدان يحرص على بقاء نافلس بجانب البلجيكي تيبو كورتوا للموسم المقبل رغم أن هناك أنباء تفيد برغبة زيزو في ضم دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع تيبو كورتو في صيف 2018 قادماً من تشيلسي وخاض أغلب مباريات الموسم الحالي بينما نافاس كان حبيساً على دكة الاحتياط.