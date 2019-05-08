رياضة | مفاجأة.. الكشف عن وجهة ريبيري المقبلة بعد رحيله عن البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الكشف عن وجهة ريبيري المقبلة بعد رحيله عن البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، عن الواجهة المحتملة للنجم الفرنسي فرانك ريبيري وذلك بعد رحيله بنهاية هذا الموسم عن صفوف نادي بايرن ميونيخ.

وقالت صحيفة "الميل" البريطانية، أن ريبيري يقترب من الانتقال لصفوف ويسترن سيدني الاسترالي الذي يدربه صديقه السابق ماركوس بابل.

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