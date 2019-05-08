رياضة | مفاجأة.. الكشف عن وجهة ريبيري المقبلة بعد رحيله عن البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الكشف عن وجهة ريبيري المقبلة بعد رحيله عن البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، عن الواجهة المحتملة للنجم الفرنسي فرانك ريبيري وذلك بعد رحيله بنهاية هذا الموسم عن صفوف نادي بايرن ميونيخ.
وقالت صحيفة "الميل" البريطانية، أن ريبيري يقترب من الانتقال لصفوف ويسترن سيدني الاسترالي الذي يدربه صديقه السابق ماركوس بابل.
ويرحل ريبيري عن بايرن ميونيخ بعد أن قضى 12 عاماً في صفوفه وبينما يفضل البعض الانتقال إلى أندية الصين أو الولايات الأمريكية من أجل المال إلا أن الفرنسي الدولي يفضل الاستمتاع بلعب كرة القدم.
وكان بابل لاعب بايرن ميونيخ وليفربول السابق والذي يدرب سيدني حالياً قد أبدى رغبته في التعاقد مع ريبيري ليستفيد من خدماته ومهارته.
وقال بابل، خلال مقابلة مع صحيفة هيرالد: "'فرانك ريبيري، بالطبع، كنت على اتصال به".