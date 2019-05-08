رياضة | تعرف على "روبرتو جارسيا باروندو" مدرب منتخب مصر لكرة اليد الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على "روبرتو جارسيا باروندو" مدرب منتخب مصر لكرة اليد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، مع المدرب الاسباني روبرتو جارسيا باروندو لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى بطولة العالم السابعة والعشرين التي تستضيفها مصر يناير ٢٠٢١.

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روبرتو جارسيا باروندو فى سطور :

من مواليد 12 يناير 1980 بالعاصمة الاسبانية مدريد و لعب فى مركز الجناح الايمن على مدار سنوات بالمنتخب الاسبانى و لعب لاندية بلد الوليد و أديمار ليون و سويداد ريال و اتليتكو مدريد و بيك سجيد المجري قد حقق خلال مسيرته كأس أبطال الكؤوس الأوروبية لكرة اليد مرة واحدة عام 2005 و حقق بدولة الدورى الاسبانى لكرة اليد ثلاث مرات اعوام 2008 و 2009 و 2010 و حقق بطولة كأس إسبانيا لكرة اليد مرتين اعوام 2007 و 2010 و حقق كأس السوبر الإسبانية لكرة اليد مرتين اعوام 2008 و 2011 و حقق دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مرتين اعوام 2008 و 2009 و قد تولى تدريب منتخب مقدونيا للشباب و منتخب الرجال.