رياضة | الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة اليد

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تعاقد الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، مع المدرب الاسباني روبرتو جارسيا باروندو لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى بطولة العالم السابعة والعشرين التي تستضيفها مصر يناير ٢٠٢١.

وجاء التعاقد مع المدير الفنى الاسبانى الجديد بحضور وزير الشباب و الرياضة الدكتور اشرف صبحى، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، و مؤمن صفا امين صندوق الاتحاد، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية المصرية.

يتولى حاليا المدرب الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو منصب المدير الفني لنادى فاردار المقدونى، ووصل بالفريق مؤخرا الى الدور قبل النهائى لبطولة دورى ابطال اوروبا، وسوف يقود المدير الفنى الجديد تدريبات المنتخب الوطنى بعد انتهاء مبارياته مع الفريق المقدوني بدوري الأبطال، على أن يحضر الى مصر لقيادة المنتخب ووضع البرنامج التدريبى استعدادا لكأس الامم الأفريقية القادمة المقرر إقامتها فى تونس خلال شهر يناير 2020 مع وضع برنامج عام يضم خطة العمل حتى بطولة العالم للرجال لكرة اليد المقرر اقامتها فى مصر عام 2021.

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روبرتو جارسيا باروندو هو أحد أبرز المدربين الواعدين على ساحة كرة اليد الأوروبية حاليا وهو أحد خريجى مدرسة المدرب الاسبانى الاسطورى كارلوس باستور و هى نفس مدرسة التدريب و اسلوب اللعب التى عمل بها المدرب السابق للمنتخب الوطنى ديفيد ديفيز.

و قد استطاع روبرتو باروندو أن يتغلب على أستاذه الأسبوع الماضى و وصول بفريق فاردار المقدونى الى الدور قبل النهائى لدورى ابطال اوروبا وذلك بعد قيادته الفريق المقدونى بتحقيق العديد من الانتصارات على فرق كبيرة و مدربين كبار فى اوروبا و ذلك رغم رحيل معظم نجوم فريق فاردار المقدونى العام الماضى.

وكان هناك العديد من العروض للمدرب الاسبانى روبرتو باروندو منها تدريب منتخب روسيا و منتخب المجر و منتخب بولندا الا ان ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بدأت المفاوضات بجدية مع روبرتو جارسيا باروندو و نجحت فى التعاقد مع هذا المدرب الواعد.