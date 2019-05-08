رياضة | الزمالك يخطط لضم نجم دجلة في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لضم نجم دجلة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب مسئولو نادي الزمالك، محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة خلال لقاء الفريقين المقرر له غدًا الخميس ببطولة الدوري للحكم على مستواه بشكل نهائي.

وسبق وتم ترشيح اللاعب لإدارة الزمالك في يناير الماضي لكن الزحمة في خط وسط الفريق أدت إلى تجميد المفاوضات وعدم التحمس لضمه قبل أن يتجدد الترشيح مرة أخرى لضمه بداية الموسم المقبل.

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ويخوض الزمالك مباراة قوية مساء الغد أمام وادي دجلة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري، ويدخل الفريق اللقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز للحفاظ على حظوظه وفرصه في التتويج بالمسابقة بسبب المنافسة الشرسة مع الأهلي.