رياضة | ماذا فعل من ميسي عقب توديع دوري أبطال أوروبا ؟

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كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني دخل في حالة من الحزن الشديد بعد توديع فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف نهائي بالهزيمة برباعية نظيفة على يد ليفربول الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ميسي دخل في نوبة بكاء عقب نهاية المباراة أثناء توجهه إلى لجنة فحص المنشطات حيث تم إختياره لإجراء اختبار له.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من محاولة الأطباء في لجنة اختبار المنشطات مواساته لكنه كان في حالة حزن شديدة.

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن ميسي غادر ملعب الأنفيلد بعد وقت طويل من نهاية المباراة بعد أن سبقه اللاعبين والجهاز الفني للفريق إلى مطار جون لينون للعودة إلى برشلونة.