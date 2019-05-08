اونلاين | تابع الآن بث مباشرة أياكس وتوتنهام Kora Live كورة لايف إتش دي رابط مشاهدة مباراة أياكس الأن FrEe MatcH

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يبحث الكثير من الأشخاص من عشاق الكرة المصرية عن روابط البث المباشر التي تمكنهم من متابعة مباريات كرة القدم عبر شبكة الإنترنت.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على مباراة أياكس ضد توتنهام والتي ستجمع الفريقان على ملعب إستاد يوهان كرويف أرينا لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي وروابط البث الخاصة بها.

وقبل المباراة صرح تين هاج المدير الفني للفريق الهولندي أن توتنهام ليس كريال مدريد أو يوفنتوس فالفريق الانجليزي يتمتع بأسلوب لعب مختلف.

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وأردف أن فريقه قد أضطر للعب بسرعة عالية للغاية في مباراة الذهاب بلندن ويجب تحقيق الفوز في مباراة اليوم لضمان الوصول للنهائي.

وتابع أن تسجيل الاهداف خارج الديار من الامور الهامة للغاية ويجب أن نفخر جميعاً بالدور الذي وصل إليه الفريق.

وأنهى أن المنظومة الدفاعية لفريقه كانت مثالية للغاية في مباراة الذهاب ما جعل الفريق يخرج بشباك نظيفة ستكون واحدة من أهم العوامل في حالة الوصول للمباراة النهائية.