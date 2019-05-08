اونلاين | مشاهدة مباراة أياكس ضد أمستردام بث مباشر الأسطورة لايف Ostora Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أياكس ضد أمستردام بث مباشر الأسطورة لايف Ostora Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تختتم اليوم الأربعاء مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمع أياكس أمستردام الهولندي بفريق نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي وذلك لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتكمن أهمية اللقاء في فارق الهدف الواحد الذي نجح أياكس في الفوز به ذهاباً على ملعب إستاد وايت هارت لين في العاصمة الإنجليزية لندن يوم الثلاثاء الماضي.
وتشكل ريمونتادا مانشستر سيتي والتي فعلها توتنهام في الدور ربع النهائي فأل حسن لكتيبة ماوريسيو بوكتينيو في المقابل يدخل تين هاج المباراة بأريحية الفوز ذهاباً.
ويعتبر أياكس واحد من أفضل الفرق التي نجحت في التعامل مع المباريات التي أقيمت خارج أرضها حيث سجلت في ملاعب الخصوم بجميع الأدوار الإقصائية ما جعل الفريق يطيح بريال مدريد في البرنابيو يوفنتوس في أليانز ستاديوم بتورينو.
وستكون الأنظار مصوبة اليوم نحو النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي سيعود لقيادة فريقه من جديد بعد غيابه عن لقاء الذهاب بداعي الإيقاف فيما يستمر غياب النجم الإنجليزي هاري كين بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع النهائي على ملعب وايت هارت لين.
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً وتذاع على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي فيليكس بريتش.