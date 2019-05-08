اونلاين | بث مباشر مباراة أياكس ضد توتنهام هوتسبيرز beIN SPORT LIVE جودة عالية بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة أياكس ضد توتنهام هوتسبيرز beIN SPORT LIVE جودة عالية بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي من الوصول إلى المباراة النهائية حيث تفصله خطوة وحيدة عن تحقيق الحلم حينما يستضيف فريق نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي على ملعب يوهان كرويف أرينا في إياب الدور نصف النهائي.

وقبل المباراة صرح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للسبيرز عن صعوبة المباراة خاصةً وأن فريقه يدخلها بعد خسارته ذهاباً بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعبه وايت هارت لين الجديد في العاصمة الإنجليزية لندن.

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وأضاف بوكتينيو أن فيرتونخين سوف يكون متاح للعب المباراة بالإضافة إلى أن سون سيشكل قوة كبيرة للسبيرز ما يجعل حلم الريمونتادا الثانية توالياً متاحة بعد إقصاء مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي على ملعب الإتحاد.

وأنهى أن غياب هاري كين من الأمور التي أدت صعوبة في إنهاء الفرص التي تتاح للفريق وعدم تحويلها إلى أهداف بسبب إفتقاد يورنتي لحساسية المباريات.

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