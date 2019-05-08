اونلاين | تابع لايف beIN مشاهدة مباراة توتنهام واياكس بث مباشر yalla plus يلا شوت جوال اونلاين مباراة توتنهام واياكس sTaR kOrA

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يلا شوت حصري مشاهدة مباراة توتنهام واياكس بث مباشر اليوم اون لاين بدون تقطيع يستضيف نادي أياكس الهولندي نظيره الإنجليزي توتنهام مساء يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2019 وذلك ضمن منافسات مباريات الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب يوهان كرويف أرين(هولندا) ويدخل أياكس الهولندي المنتشي بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب ويريد أن ينهي المباراة وأن يحقق الفوز وعدم تكرار سيناريو مباراة اليوفي التي حقق الفوز خلالها بشق الأنفس وجدير أن نادي أياكس حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف وحيد دون رد ويأمل في الحفاظ على تلك النتيجة والتأهل للدور المقبل من البطولة الأغلى في العالم رابط بث مباشر مباراة توتنهام واياكس.

رابط مشاهدة مباراة أياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزي مباشر يوتيوب لايف قبل المواجهة الحاسمة من أجل التأهل لنهائي البطولة الأغلى في العالم (دوري الأبطال) تعرض نادي توتنهام الإنجليزي لضربة موجعة حيث خسر الفريق مباراة الذهاب بنتيجة هدف وحيد على ملعب (الوايت هارت لين) وشهدت المباراة غياب كل من سون والمهاجم المعروف هاري كين وأيضا فرتونخيل المدافع الصلب بعد أن تعرض للإصابة على مستوى الرأس وغادر المباراة وكان فاقد الوعي تماما وفي الجانب الأخر نادي أياكس التي يمر بفترة جيدة للغاية ولا أحد كان يتوقع التأهل التاريخي لهذا الفريق .

بطاقة مباراة أياكس أمستردام Vs توتنهام

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