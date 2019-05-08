اونلاين | مشاهدة مباراة توتنهام واياكس بث مباشر اليوم الاربعاء 08/05/2019 دوري أبطال أوروبا.. تابع لايف

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة توتنهام واياكس امستردام بث مباشر اون لاين اليوم 08-05-2019 دوري أبطال أوروبا، ينهي فريق توتنهام استعداداته الأخيرة لمواجهة فريق أمستردام في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب يوهان كرويف أرينا حيث التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز فريق أياكس أمستردام بهدف مقابل لا شئ، فيما يسعى فريق توتنهام أن يعوض الخسارة التي تلقاها خلال مباراة الذهاب أملاً منه في تحقيق الفوز دون سواه، حيث أكد المدير الفني للفريق أن فريقه قد أنهى مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق أياكس والثأر منه مؤكداً أن الفريق بذل أقصى جهده خلال مباراة الذهاب إلا أن النتيجة جاءت عكسية.

أياكس أمستردام Vs توتنهام.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (نصف نهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : يوهان كرويف أرينا .

المعلقين : خليل البلوشي + علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : توتنهام (0-1) أياكس أمستردام.

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .