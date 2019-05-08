اونلاين | يلا شوت حصري MoHaMmEd SaLaH مشاهدة مباراة اياكس وتوتنهام بث مباشر رابط مباراة اياكس بدون تقطيع تابع توتنهام Uffa لايف

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اياكس وتوتنهام بث مباشر يلا شوت، وكان أياكس الهولندي تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعد العديد من المفاجأت حيث أطاح بريال مدريد حامل اللقب في السنوات الثلاثة الأخيرة من دور الستة، قبل أن يعود ويطيح باليوفي من دور الثمانية من البطولة القارية.

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