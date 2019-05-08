اونلاين | يمكنكم مشاهدة مباراة اياكس وتوتنهام عبر قناة beIN SPORTS HD لايف

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كتب وليد إبراهيمفي رياضة عالميةآخر تحديث منذ دقيقتين

مشاهدة مباراة اياكس وتوتنهام بث مباشر، يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا مباراة أياكس أمستردام ضد توتنهام هوتسبير فى مباراة إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2019 وتقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 8 مايو 2019 فى تمام الساعة 21:00 مساءاٌ بتوقيت مصر والـ22:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة بث مباشر مباراة اياكس وتوتنهام .

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