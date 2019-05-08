اونلاين | يلا شوت 7asry مشاهدة مباراة توتنهام واياكس بث مباشر yalla plus رابط مباراة أياكس اليوم Now لايف

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نتابع معكم اليوم البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم بين أياكس وتوتنهام، وذلك في عودة نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستحدد من يواجه ليفربول الإنجليزي، الذي تأهل بالأمس على حساب برشلونة الأسباني، مباراة العودة اليوم في هولندا، ونتابع معكم رابط أياكس وتوتنهام اليوم، الاسطورة Livehd7 بث مباشر يلا شوت مباراة توتنهام اليوم ضد أياكس أمستردام

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ممثل هولندا أياكس أمستردام، مع ممثل إنجلترا توتنهام هتسبير، الليلة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، على العديد من القنوات الأوروبية، وقناة بي إن سبورت إتش دي الأولى، على ملعب يوهام كرويف أرينا في هولندا، التحكيم فيليكس بريتش والتعليق علي محمد علي وخليل البلوشي، مباراة العودة اليوم، ونتابع معكم كل جديد.

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انتهت مباراة الذهاب على إستاد توتنهام في يوم 30 أبريل 2019 بفوز أياكس بنتيجة 1-0، سجل الهدف الوحيد اللاعب دوني فان دي بيك، في أول ربع ساعة من المباراة، ونتابع معكم مباراة العودة اليوم، ولا أحد يستطيع توقع نتيجة المباراة، بعد أن تابعنا مباراة ليفربول وبرشلونة بالأمس، التي إنتهت بفوز الريدز على البارسا برباعية تاريخية، ستبقى في الأذهان لعقود طويلة، أي أن توقعات المباراة تبدو صعبة، لأن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل.

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نادي توتنهام لم يصل لنهائي دوري أبطال أوروبا من قبل، ولكن نادي أياكس أمستردام صاحب الملعب والجمهور اليوم فاز بالبطولة أربعة مرات، آخرها في عام 1995، وحصل على وصافة البطولة أي المركز الثاني في مرتين، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل المحتوى الهام الذي يخص مباراة أياكس وتوتنهام اليوم.

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