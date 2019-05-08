اونلاين | في العارضة Amsterdam مشاهدة مباراة اياكس وتوتنهام بث مباشر يلا شوت أياكس وتوتنهام لايف.. تابع لايف مباراة اياكس LiVerpOo

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على بعد خطوة واحدة من نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم يرفع الستار عن النادي الذي يواجه ليفربول الإنجليزي، وذلك في عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اياكس وتوتنهام الإنجليزي، مباراة العودة اليوم، بعد أن إنتهت مباراة الذهاب في إنجلترا بفوز الطواحين الهولندية بهدف نظيف، يأتي اليوم المشجع لمتابعة المباراة في هولندا، الأربعاء 8 مايو 2019 على بي إن سبورت إتش دي 1، ونتابع العديد من التقارير

أياكس الهولندي كان يريد معانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1995 الماضي، حيث فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا أربعة مرات آخرها عام 1995، وحصل على الوصافة في مرتين من قبل، بينما نادي توتنهام يريد صناعة التاريخ اليوم، والوصول للنهائي لأول مرة في تاريخه، والفوز باللقب الأول في خزائنه، ونتابع معكم مباراة العودة اليوم والإنجليز مطالبون بالفوز بهدفين على الأقل لضمان الوصول لطريق ليفربول.

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تابعنا بالأمس مباراة ليفربول وبرشلونة الأسباني، وسط توقعات الجميع بوصول البارسا للنهائي، بعد أن إنتهت مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 إلا أن الريدز فاجأ الجميع وسجل اربعة أهداف، وأمطر شباك تير تشيجن برباعية نظيفة، مما يعني أنه لا يوجد من يتوقع فوز فريق على آخر بعد أن تابعنا مباراة الأمس، الفائز في مباراة اليوم يتأهل مباشرة لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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تنطلق المباراة اليوم بين اياكس وتوتنهام الأربعاء 8 مايو 2019 في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1 التعليق علي محمد علي وخليل البلوشي، والتحكيم فيليكس بريتش، على ملعب يوهان كرويف أرينا، تابع الآن نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام ومن يواجه ليفربول

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