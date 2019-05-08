اونلاين | رابط beIN MaTcH مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس بث مباشر (تغطية مباشرة) تابع لايف مباراة أياكس اليوم LiVerpOoL Won يلا شوت

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مشاهدة مباراة اياكس وتوتنهام بث مباشر، يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا مباراة أياكس أمستردام ضد توتنهام هوتسبير فى مباراة إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2019 وتقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 8 مايو 2019 فى تمام الساعة 21:00 مساءاٌ بتوقيت مصر والـ22:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة بث مباشر مباراة اياكس وتوتنهام .

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