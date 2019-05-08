انت الان تتابع تفاصيل خبر إنجاز ليفربول يُربك استعدادات مصر لكأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 09:51 مساءً - أربك إنجاز ليفربول الإنجليزي ببلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للعام الثاني توالياً، استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، هذا الصيف.

وبلا أدنى شك، سيشارك النجم المصري محمد صلاح برفقة فريقه، في الموقعة الختامية من "أمجد الكؤوس الأوروبية"، المقررة إقامتها في الأول من يونيو المقبل، على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبناءً على قرار المدرب المكسيكي لـ"الفراعنة"، خافيير أغيري، سيتم منح اللاعبين الدوليين المصريين راحةً فترةً لا تقل عن 10 أيام بالتمام والكمال، فور انتهاء مبارياتهم الأوروبية، قبل الانضمام إلى المعسكر الإعدادي.

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وبذلك لن يلتحق "الملك المصري" بمعسكر منتخب بلاده، الذي سينطلق في السادس من الشهر المقبل بـ"برج العرب" في الإسكندرية، بل سيمتد غيابه خمسة أيام إضافية، وهو ما قد يؤثر في الاستعدادات المبنيَّة بشكل كبير على "صلاح".

ولولا تأهل "الريدز" إلى نهائي "ذات الأذنين"، لكان موسم النجم المصري انتهى مع ليفربول، الأحد المقبل، بمواجهة وولفرهامبتون في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم يخضع لراحة، قبل الالتحاق بمعسكر "الفراعنة".

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف كأس أمم أفريقيا، للمرة الخامسة بتاريخها، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، وتضم 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة الأبرز على مستوى المنتخبات في القارة السمراء.

وتُعول الجماهير المصرية بقوة على "أبو مكة" (نسبة لابنته الوحيدة)، من أجل القبض على الكأس القارية، للمرة الثامنة في تاريخ "الفراعنة"، والأولى منذ نسخة عام 2010.