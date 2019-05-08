انت الان تتابع ما لا تعرفه عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، صوب استاد «واندا ميتروبوليتانو»، في العاصمة الإسبانية مدريد، في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، والذي حجز مقعده الأول فيها فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما حقق ريمونتادا مذهلة على ضيفه برشلونة الإسباني، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب الأنفيلد، وفاز عليه بأربعة أهداف دون رد، بعد أن خسر الريدز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب قبل أسبوع، ليحقق الفريق الأحمر بهذا التأهل إنجازا تاريخيا.
ومن المقرر أن يواجه ليفربول، الفائز من مواجهة أياكس الهولندي، ونظيره توتنهام الإنجليزي في أمستردام، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وحقق أياكس أفضلية جيدة بفوزه ذهابًا بهدف نظيف، وفي ما يلي أبرز معلومات عن ملعب نهائي الأبطال. - استاد «واندا ميتروبوليتانو» يعتبر البيت الجديد لنادي
ومن المقرر أن يواجه ليفربول، الفائز من مواجهة أياكس الهولندي، ونظيره توتنهام الإنجليزي في أمستردام، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وحقق أياكس أفضلية جيدة بفوزه ذهابًا بهدف نظيف، وفي ما يلي أبرز معلومات عن ملعب نهائي الأبطال.
- استاد «واندا ميتروبوليتانو» يعتبر البيت الجديد لنادي أتلتيكو مدريد، ويقع في منطقة سان بلاس كانيليخاس، بالعاصمة الإسبانية مدريد.
- يتسع الملعب لحضور نحو 67,700 متفرج، بعد التوسعة التي جرت على الملعب في عام 2017، حيث بني على مساحة تقدر بـ88 ألفا و150 مترا مربعا.
- إنشاء الملعب كان في 6 سبتمبر 1994، واستحوذ أتلتيكو مدريد على الملعب في عام 2017، وكلفت هذه التحفة المعمارية الروخي بلانكوس ما يقارب الـ300 مليون يورو، حيث تتميز بتصميم رائع، استغرق تنفيذه سنتين من الأشغال.
كانت هذه تفاصيل خبر ما لا تعرفه عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.