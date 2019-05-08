انت الان تتابع ما لا تعرفه عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، صوب استاد «واندا ميتروبوليتانو»، في العاصمة الإسبانية مدريد، في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، والذي حجز مقعده الأول فيها فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما حقق ريمونتادا مذهلة على ضيفه برشلونة الإسباني، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب الأنفيلد، وفاز عليه بأربعة أهداف دون رد، بعد أن خسر الريدز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب قبل أسبوع، ليحقق الفريق الأحمر بهذا التأهل إنجازا تاريخيا.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول، الفائز من مواجهة أياكس الهولندي، ونظيره توتنهام الإنجليزي في أمستردام، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وحقق أياكس أفضلية جيدة بفوزه ذهابًا بهدف نظيف، وفي ما يلي أبرز معلومات عن ملعب نهائي الأبطال. - استاد «واندا ميتروبوليتانو» يعتبر البيت الجديد لنادي

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