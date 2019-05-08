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الان تتابع لجنة الانضباط والأخلاق تغرم الهلال والاتحاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، إلزام نادي الهلال، بدفع 125.000 ريال، بسبب قيام جماهيره برمي أكثر من 30 أداة أثناء وبعد مباراة التعاون في ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان.
وثبت مخالفة جماهير الهلال للوائح لجنة الانضباط والأخلاق، مما استدعى توقيع الغرامة المالية على النادي.
وحذرت اللجنة نادي الهلال من عدم تكرار تلك المخالفة، وإلا سيتم تشديد العقوبة في المرة المقبلة.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف، وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي.
كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الاتحاد بدفع مبلغ وقدره (80,000) ريال بسبب رمي جماهيره قوارير مياه على لاعب نادي النصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين.
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