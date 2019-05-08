الامارات | إنذار لنادي رأس الخيمة بسبب مستحقات لاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار لنادي رأس الخيمة بسبب مستحقات لاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الأخير برئاسة المستشار سعيد الحوطي توجيه إنذار الى نادي رأس الخيمة ومنحه مهلة حتى 13 الجاري لسداد المستحقات المرتبة عليه البالغة 51 ألف و400 درهم الى اللاعب يوسف علي إبراهيم.

وأكد عضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي في تصريحات صحافية أن هذا المبلغ عبارة عن مستحقات مالية بسبب إخلال النادي بالعقد المبرم بينه وبين اللاعب، مطالبا نادي رأس الخيمة بسداد المبلغ المطلوب قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل اللجنة.