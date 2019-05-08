شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر إغلاق تدريباته حتى نهاية الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إغلاق تدريبات الفريق حتى الانتهاء من بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك نظرًا لأهمية المباريات المتبقية من عمر المسابقة وحاجة الأهلي لإحراز الفوز في جميعها لضمان الحفاظ على اللقب، وعليه يحتاج اللاعبون للمزيد من التركيز أثناء استعداداتهم للمباريات القادمة والتي تبدأ بلقاء سموحة المحدد له مساء السبت المقبل بملعب بتروسبورت.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قامت إدارة الإعلام بإخطار السادة الصحفيين المكلفين بتغطية أنشطة النادي بأن تدريبات فريق الكرة مغلقة ابتداءً من اليوم الأربعاء، على أن تقوم الإدارة بتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها الصحفيون، وكذلك الصور الفوتوغرافية من التدريبات بصفة يومية، والرد على أي استفسارات خاصة بالسادة الإعلاميين فيما يخص كافة أنشطة النادي وقطاعاته.