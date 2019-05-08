رقم مميز.. الاتحاد يتفوق على الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

اختتمت منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وسط حضور قوي من جانب الاتحاد والنصر، وهزيمة مخيبة للآمال للأهلي أمام السد القطري. الاتحاد السعودي نجح في الفوز على الريان القطري بهدفين دون رد، ليضمن العميد التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. الاتحاد حقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا، بكونه أكثر الأندية السعودية تسجيلا للأهداف في المسابقة، بواقع 12 هدفا. جدير بالذكر أن الاتحاد يأمل في إعادة هيبته مرة أخرى، والفوز بدوري أبطال آسيا لتعويض جماهيره عن الخسارة من التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف.

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