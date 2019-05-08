الاسباني روبرتو جارسيا باروندو مديرا فنيا للمنتخب الوطني لكرة اليد

تعاقد الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، مع المدرب الاسباني روبرتو جارسيا باروندو لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى بطولة العالم السابعة والعشرين التي تستضيفها مصر يناير ٢٠٢١.

الاتحاد المصرى لكرة اليد

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