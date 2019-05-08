شكرا لقرائتكم خبر عن 205 آلاف ريال غرامة على الاتحاد والهلال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الهلال بدفع غرامة قدرها 125.000 ريال، إثر قيام جماهير النادي برمي أكثر من 20 أداة أثناء وبعد المباراة التي أقيمت بين الهلال والتعاون في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وحذرت اللجنة النادي من أنه في حال تكرار المخالفة سيتم تشديد العقوبة حسب المادة 11 من لائحة الانضباط والأخلاق.
وفي ذات السياق، ألزمت اللجنة نادي الاتحاد بغرامة قدرها 80.000 ريال، بعد قيام جماهير النادي برمي 6 قوارير مياه عند الدقيقة الـ41 في مباراة الاتحاد والنصر ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ورمي قارورتي مياه بعد نهاية المباراة.
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