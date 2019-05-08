شكرا لقرائتكم خبر عن زى انهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك 4-1 ويتوج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة بالنادى الأهلى، فى مثل هذا اليوم 8 مايو 1953، ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك حيث فاز الأحمر بنتيجة 4-1.

تقدم أحمد أبو حسين للزمالك، قبل أن يتعادل أحمد مكاوى للأهلى، ويضيف صالح سليم الهدفين الثانى والثالث، أما الهدف الرابع فكان من نصيب شقيقه عبد الوهاب سليم.

كما تعادل منتخب مصر مع المغرب بدون أهداف فى مثل هذا اليوم فى التصفيات المؤهلة لمونديال اسبانيا.