شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم ينتظم فى مران الزمالك بعد اجراء نجله عملية جراحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك، على التواجد برفقه نجله الذى خضع لعملية جراحية لإزالة اللوز واللحمية بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

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و من المقرر أن ينتظم إبراهيم فى المران المسائى للفريق، الذى سيقام فى تمام التساعة من مساء اليوم، بشكل طبيعى بعدما تواجد طوال اليوم برفقه نجله ياسين .

ويختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة وادي دجلة في المباراة المقرر لها غدًا الخميس والمؤجلة من الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز.