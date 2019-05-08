شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم ينتظم فى مران الزمالك بعد اجراء نجله عملية جراحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
حرص محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك، على التواجد برفقه نجله الذى خضع لعملية جراحية لإزالة اللوز واللحمية بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.
و من المقرر أن ينتظم إبراهيم فى المران المسائى للفريق، الذى سيقام فى تمام التساعة من مساء اليوم، بشكل طبيعى بعدما تواجد طوال اليوم برفقه نجله ياسين .
ويختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة وادي دجلة في المباراة المقرر لها غدًا الخميس والمؤجلة من الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز.
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