شكرا لقرائتكم حازم إمام يخضع لإختبار طبى قبل مواجهة وداى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، لأختبار طبى أخير قبل التدريبات الجماعية للفريق التى ستنطلق فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، لتحديد موقفه النهائى من الإنضمام لقائمة مواجهة وادى دجلة من عدمه.

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وتعرض حازم إمام للإصابة فى عضلة السمانة أدت لغيابه عن صفوف فريقه فى الفترة الماضية، ومازال اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلى ولم يتحدد بشكل واضح مدى جاهزيته للعودة للمشاركة مع فريقه.

ويخوض الزمالك تدريبه الأخير فى التاسعة مساء اليوم، قبل إعلان قائمة الفريق التى ستدخل معسكر مغلق بالتجمع الخامس، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة غدًا الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.