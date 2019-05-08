شكرا لقرائتكم شوفت ياسر جلال إزاى فى دور المصارع بـ"لمس أكتاف"؟!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الفنان ياسر جلال خلال مسلسله "لمس أكتاف" دور المصارع الذى واجه كرم جابر بطل مصر فى المصارعة الرومانية، والذى حقق ذهبية أولمبياد بكين 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012. وبدأت أحداث المسلسل بمباراة مصارعة بين ياسر جلال وكرم جابر والتى انتهت بفوز الفنان ياسر جلال على بطلنا الأولمبى وتسببه فى إعاقة مستديمة له. شارك "الخليج 365" حول رأيك فى هل أجاد الفنان ياسر جلال فى دور المصارع؟ Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوفت ياسر جلال إزاى فى دور المصارع بـ"لمس أكتاف"؟!... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.