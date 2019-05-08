شكرا لقرائتكم ثلاث مباريات للزمالك قبل نهائى الكونفدرالية .. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك نظيره نهضة البركان يوم 19 مايو الجارى فى مباراة الذهاب بالمغرب فى نهائى بطولة الكونفدرالية، ثم ملاقاته يوم 25 من الشهر نفسه بلقاء الإياب فى برج العرب، ولكن قبل هذه المواجه الزمالك لديه ثلاث مباريات فى الدورى المصرى الممتاز، ويستعرض "الخليج 365"، مواعيد هذه المباريات :

الزمالك vs وادى دجلة

يواجه الزمالك فريق وادى دجلة،غدًا الخميس، فى تمام العاشرة مساء، فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين للدورى.

الداخلية vs الزمالك

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يحل الزمالك ضيفًا على فريق الداخلية، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى الممتاز .

الزمالك vs الانتاج الحربى

يواجه فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من مسابقة الدورى الممتاز .