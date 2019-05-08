شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب يخسر ثاني ودياته في النمسا أمام كولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض المنتخب السعودي للشباب، إلى الخسارة أمام كولومبيا، 3 - صفر، في ثاني وديات الأخضر خلال المعسكر الحضيري لمونديال 2019 المقام في النمسا.

واستقبل الأخضر الشاب الأهداف في الدقائق 3 و37 و81، وهي الخسارة الأولى التي يتلقاها المنتخب منذ مواجهتي أوروغواي والأرجنتين.

وكان الأخضر الشاب قد لعب وديته الأولى في النمسا أمام نيجيريا وكسبها بهدفين لهدف، على أن يلعب الودية القادمة أمام المكسيك ومن ثم البرتغال قبل بدء مونديال الشباب.

وسيلعب الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات فرنسا وبنما ومالي.