شكرا لقرائتكم ريال مدريد يمدد شراكته مع "أديداس" حتى 2028 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مدد نادي ريال مدريد الإسباني وشركة أديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية شراكتهما لثمانية أعوام أخرى تنتهي حتى يونيو 2028.

وأعلنت أديداس في مقرها بمدينة هرستوغناوراخ يوم الأربعاء أنها تصمم وتنتج قمصان النادي الملكي منذ 1998، وتابعت أنها اتفقت مع ريال مدريد على عدم الإفصاح عن التفاصيل الأخرى بالعقد.

يذكر أن عدد مشجعي النادي الإسباني يصل إلى 600 مليون شخص في أنحاء العالم، وفقا لتقديرات النادي العاصمي.