الكشف عن التعديلات الجديدة لتنظيم مسابقة دوري أبطال أوروبا

اسماء السيد - كشفت تقارير إعلامية عن أبرز التعديلات الخاصة بتنظيم مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة المقرر إنطلاقها عام 2024.

وبحسب تلك التقارير، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، ورابطة الأندية الأوروبية يعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على تطوير البطولة قبل إقرارها وإعلانها ، حيث ستكون النسخة الحالية مختلفة عن الحالية من حيث العديد من الجوانب التنظيمية.

وستنطلق المسابقة القارية بنسختها الجديدة في عام 2024 ، حيث ستعرف مشاركة أفضل واقوى الأندية الأوروبية والبالغ عددها 16 نادياً هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من إسبانيا و مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي من إنكلترا و باريس سان جيرمان واولمبيك ليون من فرنسا وبروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ من ألمانيا و يوفنتوس وإنتر ميلان و أي سي ميلان و روما من إيطاليا.

وستحصل الأندية الستة عشر على مكافأة سنوية قدرها 900 مليون يورو من عائدات حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري أبطال أوروبا .

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اما التغيير الأكبر الذي ستعرفه المسابقة فيتعلق بتوقيت المباريات، والتي ستنتقل من منتصف الأسبوع إلى نهايته، حيث ستلعب يومي السبت و الأحد عكس ما هو معمول به منذ سنوات طويلة بإقامتها يومي الثلاثاء و الأربعاء ، مما يجبر الاتحادات الأهلية على التكيّف مع هذا التغيير وإجراء مباريات مسابقاتها بنهاية الأسبوع .

هذا ويتوقع ان تلجأ بعض الاتحاد الأهلية إلى تقليص عدد أنديتها في دورياتها، مثلما هو حال الاتحاد الإسباني الذي قلل عدد أنديته في بطولة الدوري المحلي من 20 إلى 16 نادياً من اجل تقليص الروزنامة وفق ما يتماشى مع الأجندة القارية والدولية الجديدة.

ويبدو ان مساعي الاتحاد القاري لإعادة إطلاق مسابقة أبطال الكؤوس مرتبطة بالتعديلات المقترحة على نظام دوري أبطال أوروبا ، خاصة في ما يتعلق بعدد الأندية المشاركة ، حيث سيتم تقليصها من 32 الى 16 نادياً، أي أن الأندية الستة عشر ستنتقل للمنافسة على لقب المسابقة الجديدة بدلا من لقب "صاحبة الأذنين".

