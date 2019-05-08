شريف كمال رئيسا لبعثة الهوكى فى نهائيات اللقاءات المفتوحة للدورى العالمى بفرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى حمودة رئيس اتحاد الهوكى على اختيار نائبه شريف كمال لرئاسة بعثة الفراعنة فى نهائيات سلسلة اللقاءات المفتوحة للدورى العالمى بفرنسا، خلال الفترة من 12 وحتى 24 يونيو القادم . ويستعد منتخب الفراعنة إلى خوض هذه المنافسة داخل معسكر فى الإسماعيلية ومع صرف النظر عن الدخول فى معسكر خارجى . Advertisements كان حمودة قد أكد أن الأزمة المالية التى تمر بها وزارة الرياضة حاليا هى سبب عزوف الإتحاد عن إقامة معسكر خارجى للاعبين .

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