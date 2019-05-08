شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى أخير لحازم إمام قبل إعلان قائمة مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، لاختبار طبى أخير قبل التدريبات الجماعية للفريق التى ستنطلق فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، لتحديد موقفه النهائى من الانضمام لقائمة مواجهة وادى دجلة من عدمه.

وتعرض حازم إمام للإصابة فى عضلة السمانة أدت لغيابه عن صفوف فريقه فى الفترة الماضية، ومازال اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلى ولم يتحدد بشكل واضح مدى جاهزيته للعودة للمشاركة مع فريقه.

ويخوض الزمالك تدريبه الأخير فى التاسعة مساء اليوم، قبل إعلان قائمة الفريق التى ستدخل معسكر مغلق بالتجمع الخامس، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة غدًا الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.