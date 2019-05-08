شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن ..نهلة سامح نجمة الطائرة تقدم وصفة الكبيبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة النجمات الرياضيات عن أى فتاة فى رمضان، فهن أيضا يشاركن أمهاتهن فى أعمال المنزل و خاصة فى تحضير الأكلات الرمضانية .
ولذلك حرص الخليج 365 على تقديم فقرة مطبخ الكابتن لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة .
نجمة اليوم .. نهلة سامح كابتن فريق الكرة الطائرة فى النادى الأهلى ، والتى سوف تقدم طريقة عمل الكبيبة فى الوصفة التالية :المقادير :
لحم مفروم ، بصلة كبيرة ، برغل ، 4 فصوص ثوم ، 5 جرام ملح ، 5 جرام زعتر ، 5 جرام فلفل أسود ، 5 جرام كمون ، 5 جرام قرفة ، 5 جرام زنجبيل .طريقة التحضير:
عصر اللحم المفروم باليد مع خلطه بالبصل و التوابل و الثوم ، إلى أن يصبح الخليط ناعماً جدّاً وممزوجاً مع وضع البرغل .
لتحضير العصاج: وضع الزّبدة في مقلاة على النّار، وأضيفي إليها ملعقة زيت لكي لا تحترق.
نضع عليها البصل مع التقليب ، ثمّ أضيفي اللحم المفروم، وقلّبيه جيّداً.
اتركي الخليط على النّار إلى أن تنضج اللحمة، ثمّ و ضع التوابل
خذي قطعة اللحم على شكل البيضة. كرّري العمليّة حتى نفاد الكميّة. اتركي حبّات الكبّيبة بعد ذلك في الثلّاجة لترتاح قليلاً، ثمّ اقليها في الزّيت الحامي.
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