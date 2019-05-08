شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلغى تدريب الأكاديميات بسبب مباراة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك إلغاء تدريب الأكاديميات، المقرر له غدا الخميس، وذلك من أجل السماح للاعبين وأولياء أمورهم بالذهاب لملعب بتروسبورت، لمتابعة مباراة الزمالك ووادى دجلة بالدورى.

ويخوض فريق الزمالك مباراة هامة أمام وادى دجلة فى العاشرة مساء الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 وخسر 13.